William Hurt: Marlee Matlin lo ricorda così

William Hurt, interprete di film come "Il grande freddo", "Gorky Park", "Turista per caso", "Figli di un dio minore" ci ha appena lasciati, all'età di 71 anni. E adesso arriva il ricordo di un'attrice speciale, che fu sua partner in scena e nella vita.

Si tratta di Marlee Matlin, al suo fianco proprio nel film del 1986 "Figli di un dio minore" (che le diede anche l'Oscar come miglior attrice protagonista), storia di un insegnante in un scuola per sordomuti e del suo amore per la bella, intelligente e volitiva custode dell'istituto, interpretata dalla Matlin. Come in scena, così nella vita: William e Marlee (all'epoca rispettivamente di 35 e 19 anni) ebbero una storia d'amore tanta intensa quanto turbolenta.

L'attrice, che è realmente non udente, accusò infatti poi Hurt di maltrattamenti e violenze, che raccontò nella sua biografia del 2009 “I’ll Scream Later”.

Hurt chiese scusa alla Matlin per i suoi comportamenti, dopo la pubblicazione del libro: "Il mio ricordo è che entrambi ci siamo scusati reciprocamente e abbiamo fatto un grande sforzo per salvare le nostre vite. Naturalmente, mi scuso per tutto il dolore che ho causato. e so che entrambi siamo maturati. Auguro a Marlee e alla sua famiglia ogni bene".

Adesso, alla notizia, della scomparsa di Hurt, la Matlin, che era ai Critics’ Choice Award di Los Angeles, ha dichiarato, visibilmente scioccata: "Abbiamo perso un attore davvero grande e lavorare con lui sul set di 'Figli di un dio minore' sarà sempre indimenticabile. Mi ha insegnato moltissimo come attore, era davvero unico".

