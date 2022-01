Serena e Venus Williams: la loro storia al cinema

Il successo nel tennis delle sorelle Williams va attribuito, per gran parte, al padre. Ne parla il biopic ‘Una famiglia vincente - King Richard’. Per questo ruolo è stato scelto Will Smith. Fin da piccole, Venus e Serena hanno conosciuto una ferrea disciplina: in base alla regola che ‘nulla è impossibile, ma i traguardi si pagano cari’.

Carissimi, se - come nel loro caso - si viene da un quartiere malfamato, si fa parte di una minoranza e si vive in maniera più che modesta. Nei panni delle giovani Demi Singleton (Serena) e Saniyya Sidney (Venus). Il regista Reinaldo Marcus Green si è collegato via Zoom con la stampa, accanto alle sorelle e a Will Smith: per raccontare il film.

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Venus Williams: “Piango ogni volta che lo rivedo, ha decisamente colto la nostra natura”.

Serena Williams: “Cast eccezionale e ottimo lavoro, si vede che c’è cuore nel progetto”.

Will Smith: “Papà Richard fa di tutto per proteggere la sua famiglia, e io lo ammiro”.

Reinaldo Marcus Green: “Volevo una storia familiare, anche per chi non sapesse nulla di tennis”.