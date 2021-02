Carlo Verdone: ecco cosa accade quando apri un armadio!

Carlo Verdone è stato ospite di Rosaria e Max per raccontare come è nato il suo libro "La carezza della memoria", fatto di caldi ricordi, nostalgie affettuose, tanta, tanta poesia.

Tutto ha avuto inizio quando il regista ha per caso ritrovato in un armadio uno scatolone ricco di foto, agendine, bigliettini... segni di un tempo passato, ma che è impossibile dimenticare per il loro valore affettivo. Tra ricordi di Sordi, Troisi e di tanti affetti anche familiari.

Il regista, chiacchierando con Rosaria e Max, si definisce anche cacciatore di stupori e ricorda i personaggi dei suoi film più amati, da "Un sacco bello" a "Viaggi di nozze".