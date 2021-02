Buon compleanno Ferzan Ozpetek

Il regista Ferzan Özpetek è nato nel 1959 a Istanbul (la sua famiglia è imparentata per via materna con due pascià), ma si è trasferito presto a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: il suo primo impegno come aiuto regista è stato in "Scusate il ritardo" di Massimo Troisi.

Özpetek ha debuttato alla regia nel 1997 con "Il bagno turco" che lo ha fatto conoscere al pubblico e alla critica e che è anche stato presentato al Festival di Cannes. Verranno dopo "Harem Suare", "Le fate ignoranti" con Margherita Buy e Stefano Accorsi (film dal grande successo e vinciotre di 3 Globi d'oro e 4 Nastri d'argento), "La finestra di fronte", con Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova (5 David di Donatello, 3 Nastri d'argento, 4 Ciak d'oro e 3 Globi d'oro).

Nel 2004 è stata la volta di "Cuore sacro". Il 2007 è stato l'anno di "Saturno contro", con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Filippo Timi, Isabella Ferrari e Ambra Angiolini (4 Ciak d'oro, 5 Globi d'oro, 4 Nastri d'argento e un David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Ambra Angiolini). Sono seguiti "Un giorno perfetto", con Isabella Ferrari e Valerio Mastandrea, "Mine vaganti", con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini, "Allacciate le cinture", con Kasia Smutniak, Francesco Arca e Filippo Scicchitano, "Rosso Istanbul", "Napoli velata", "La dea fortuna".

Özpetek ha anche diretto i video di "È l'amore" di Mina e Adriano Celentano, "Luna diamante" di Mina e Ivano Fossati e "Ho amato tutto" di Tosca: E il suo legame con la musica è molto forte. A rimanere impresse nel cuore degli spettatori sono state infatti anche alcune colonne sonore dei suoi film e alcune bellissime canzoni. Eccole, a cominciare da "Gocce di memoria" di Giorgia, che faceva parte del soundtrack di "La finestra di fronte".

Impossibile poi dimenticare "Due destini" dei Tiromancino, tratta da "Le fate ignoranti"

Non manca Nina Zilli con "50mila", da "Mine vaganti".

In "Allacciate le cinture" c'è anche "A mano a mano" di Rino Gaetano.

"Il sole al nadir" di Antonella Ruggiero impreziosisce "Harem Suare".

Arisa canta "Vasame" in "Napoli velata".

Mina, infine, canta "Luna Diamante" in "La dea fortuna".