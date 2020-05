Clint Eastwood, buon compleanno!

Buon compleanno Clint Eastwood, grande attore e immenso regista.

Nato a San Francisco, il 31 maggio 1930, Clint Eastwood ha vinto nella sua lunga carriera 5 Premi Oscar (miglior film e miglior regista per "Gli spietati", miglior film e miglior regista per "Million Dollar Baby" e Premio alla memoria Irving G. Thalberg).

Da attore, ha interpretato film cult come la trilogia del dollaro di Sergio Leone ("Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto, il cattivo"), la saga dell'Ispettore Callaghan, "Fuga da Alcatraz"

Da regista ci ha regalato capolavori come "Million Dollar Baby", "Mystic River", "American Sniper", "Gran Torino", "Bird".

Ecco alcune curiosità che probabilmente non conoscete su di lui.

1- E' stato istruttore di nuoto nell'esercito statunitense

2- Ha ottenuto il ruolo dell'Ispettore Callaghan, destinato a Frank Sinatra, perché, secondo la versione ufficiale, quest'ultimo aveva avuto un problema alla mano e non poteva impugnare la pistola, come richiesto dal copione. Eastwood non credette mai a questa scusa, ma accettò subito la parte.

3- Ha rifiutato i ruoli di James Bond, Superman e del protagonista di "Apocalypse Now".

4- Ha praticato meditazione trascendentale per più di 40 anni

5- Fu licenziato dalla Universal Pictures per il suo aspetto. Per i boss della compagnia, che lo licenziarono nel 1959, Clint aveva un pomo d'adamo troppo sporgente, un dente che non voleva farsi sistemare e parlava troppo lentamente.