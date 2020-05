Giuseppe Tornatore, buon compleanno

Buon compleanno Giuseppe Tornatore. Il celebre regista è nato a Bagheria, in provincia di Palermo, il 27 maggio 1956. Tra i suoi film più amati, "Nuovo Cinema Paradiso", che nel 1990 vinse l'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Tornatore ha anche vinto un Golden Globe, due premi BAFTA e dieci David di Donatello.

Tornatore ha diretto anche pellicole indimenticabili come "Una pura formalità" (1994), "L'uomo delle stelle" (1995), "La leggenda del pianista sull'Oceano" (1998), "Malèna" (2000), "Baarìa" (2009).

Nel video vi facciamo vedere una bellissima scena tratta da "La leggenda del pianista sull'Oceano", interpretato da Tim Roth, con la colonna sonora del grande maestro Ennio Morricone.