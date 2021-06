Arte e agricoltura: il video magico che fa riflettere

E' un video di pura magia, che incanta li occhi e il cuore: riprende ben ventimila metri quadrati di campagna olandese illuminati da una costellazione di suggestive luci blu e rosse. E' un'installazione artistica, battezzata "Grow" e firmata da Daan Roosegaarde, che vuol farci riflettere sul valore dell'agricoltura. Infatti la luce utilizzata a per l'istallazione è quella ultravioletta, che porta a incrementare i raccolti senza l'uso di pesticidi.

«Il più delle volte notiamo a malapena le enormi aree della Terra che ci stanno letteralmente nutrendo», si afferma nel video «“Grow" sottolinea l’importanza dell’innovazione nel sistema agricolo: come può il light design all’avanguardia aiutare le piante a crescere in modo più sostenibile? Come possiamo rendere il contadino un eroe?». E l'autore ha aggiunto: «”Grow" è un paesaggio da sogno che mostra la bellezza della luce e della sostenibilità. Non come utopia ma come protopia, migliorando passo dopo passo».