Incredibile Van Gogh: le 3000 immagini in alta definizione

Si inaugura a marzo, a Dubai, Infinity des Lumières, una vasta galleria dedicata all'arte digitale, per far letteralmente immergere i visitatori nelle loro opere d'arte più amate. La tecnologia utilizzata è la più avanzata nel campo: 130 proiettori, 58 altoparlanti e 3.000 immagini animate in movimento, proiettate naturalmente in alta definizione.

In calendario per ora tre esposizioni. Una mostra monografica dedicata al grande Vincent Van Gogh; un'esposizione, "Dreamed Japan", che fa viaggiare nel Giappone dell'Ottocento, tra le più celebri opere di Hokusai e degli altri maestri del tempo; "Verse", firmato da Thomas Vanz e dedicato all'armonia incessante del cosmo, sulle note di un brano orchestrale di Jonathan Fitas.

La direzione di Infinity des Lumières ha spiegato che la galleria «catturerà il cuore, affascinerà la mente e ispirerà l’immaginazione del pubblico». Anche se si è già aperto il dibattito tra chi sostiene che le opere d'arte vadano conosciute per come sono nella realtà, e non come come attrazioni tecnologiche, e chi pensa che esposizioni di questo genere aiutino il pubblico meno preparato ad avvicinarsi al mondo dei musei e dell'espressione artistica.

(foto archivio digitale Museo Van Gogh Amsterdam)