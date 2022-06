Eurythmics: qual è la vostra canzone preferita?

Gli Eurythmics ci hanno regalato canzoni e album grandiosi.

Qual è tra queste la vostra canzone preferita?

There Must Be an Angel (Playing with My Heart)

La canzone, pubblicata il 1 giugno 1985, è il secondo singolo tratto dall'album "Be Yourself Tonight".

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il brano, pubblicato il 5 maggio 1983, è il quarto singolo tratto dall'omonimo album.

Love Is a Stranger

La canzone, pubblicata l'8 novembre 1982, è il terzo singolo tratto dall'album "Sweet Dreams (Are Made of This)".

(foto Getty Images)