Sting: qual è la canzone che preferite?

Nel corso della sua carriera, con i Police e da solista, Sting ci ha regalato canzoni indimenticabili.

Qual è tra queste la vostra canzone preferita?

Fields of Gold

Canzone tratta dal quarto album da solista di Sting, "Ten Summoner's Tales" del 1993. Il brano è arricchito dal suono di una cornamusa del Northumberland.

Brand New Day

Primo singolo dall'omonimo album, il sesto da solista di Sting, del 1999. Il brano è stato premiato ai Grammy Award del 2000 come Miglior interpretazione vocale maschile.

Russians

La canzone è il quarto singolo tratto dall'album "The Dream of the Blue Turtles" del 1985.

(Foto Getty Images)