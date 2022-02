Whitney Houston: 10 anni fa l'addio

Whitney Houston ci lasciava l'11 febbraio del 2012. L'artista si trovava in un hotel di Beverly Hills e si stava preparando per partecipare a una festa in occasione dei Grammy Award.

Grande fu la commozione del mondo della musica e dei fan. Whitney nel corso della sua luminosa carriera aveva infatti interpretato numerose, splendide canzoni. Ve ne proponiamo 4. Diteci qual è la vostra preferita.

All At Once

Singolo del 1985, tratto dall'omonimo album, che fece conoscere al pubblico tutto il grande talento di Whitney.

Greatest Love Of All

La canzone, composta da Michael Masser e Linda Creed, fu prima interpretata da George Benson (della colonna sonora del film "Io sono il più grande"). A portarla al successo nel 1986 fu Whitney Houston, che lo interpretò come singolo dall'album "Whitney Houston".



I Will Always Love You

Ancora una volta una canzone che non fu composta originariamente per Whitney. Era infatti un brano di Dolly Parton del 1974 (la Parton la cantò nel film "Alice non abita più qui"), ma divenne immensamente celebre quando lo interpretò Whitney Houston nel 1982, per la colonna sonora del film per la colonna sonora del film "Guardia del corpo" (protagonisti Whitney e Kevin Costner). Il brano diventò singolo più venduto nella storia da una artista femminile (le copie vendute superarono i 16 milioni di copie).



Million Dollar Bill

La canzone fu composta da Alicia Keys e in Europa fu scelta come primo singolo tratto dall'album "I Look to You". Negli stati Uniti fu invece il secondo singolo (come primo fu scelta la titletrack).

(Foto Getty Images)