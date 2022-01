Festival di Sanremo: ecco le grandi star internazionali che si sono esibite negli anni. E voi chi vorreste nel 2022?

Nel corso della sua lunga storia, il Festival di Sanremo ha ospitato numerose celebrità internazionali. Davvero il meglio del meglio dello scenario musicale. La lista è lunga e forse si farebbe davvero prima a dire chi invece non ha mai preso parte alla kermesse... Ecco comunque quali tra le più grandi stelle hanno calcato il palco del Festival.

Duran Duran - furono ospiti della trentacinquesima edizione del Festival (condotta da Pippo Baudo) nel 1985, poi nel 1987 e nel 2008.

Whitney Houston - ospite nel 1987, cantò "All At Once"

Queen - salirono sul palco dell'Ariston nel 1984

Depeche Mode - la band fu ospite tre volte (nel 1986, 1989 e 1990)

Bruce Springsteen - l'artista si esibì al festival nel 1996

David Bowie - ospite nel 1997

Madonna - Fu ospite nel 1995; eseguì "Frozen" nel 1998

U2 - ospiti dell'edizione numero 50 del Festival, condotta da Fabio Fazio

Celine Dion - ospite nel 1998

Michael Bublé - nel 2005 cantò "Feeling Good" e "Home". A condurre era Paolo Bonolis

Anastacia, Shakira, Christina Aguilera - tutte ospiti nel 2006

Elton John - sul palco nel 1989, nel 1994 e nel 2016, quando eseguì "Your Song", "Sorry Seems To Be the Hardest Word" e "Blue Wonderful"

Mika - ospite nel 2007; nel 2017 rese omaggio a George Michael cantando "Jesus to a Child"

Jennifer Lopez - ospite nel 2010

Sting - sul palco di Sanremo nel 2018

Dua Lipa - ospite nel 2020

(foto Getty Images)