Qual è la vostra canzone di Natale preferita?

Il Natale è anche magia musicale. Un'armonia di note ed emozioni, che sanno sempre come scaldare il cuore. Alcune canzoni sono diventate dei veri classici contemporanei delle feste, come la hit di Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You" o l'indimenticabile George Michael di "Last Christmas".

Questa volta vi proponiamo però dei titoli diversi. Altre, bellissime, canzoni di Natale. Tra cui anche l'ultima di Elton John ed Ed Sheeran. E voi, quale preferite?

Queen - Thank God It's Christmas

Il brano, scritto da Brian May e Roger Taylor, fu pubblicato come singolo il 26 novembre 1984.

Robbie Williams - Let It Snow

Robbie rilegge un grande classico del Natale, già cantato da big come Frank Sinatra, Dean Martin e Michael Bublé. La canzone fa parte dell'album del 2019 "The Christmas Present".

Ed Sheeran ed Elton John - Merry Christmas

Il singolo appena pubblicato dai due grandi amici del pop britannico.