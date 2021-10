Whitney Houston: ecco chi potrebbe avere il suo ruolo nel remake di The Bodyguard

Whitney Houston e Kevin Costner, con le loro interpretazioni, nel 1992 resero indimenticabile il film "The Bodyguard - Guardia del corpo".

Adesso è stata confermata la notizia che si girerà un remake del film e anche se molti fan della Houston credono sia impossibile trovare un'altra interprete che possa almeno eguagliare l'artista, precocemente scomparsa l'11 febbraio 2012 a 48 anni, si fanno già i nomi di alcune possibili interpreti.

Si parla per esempio di Cardi B, cui si affiancherebbe al posto di Costner Channing Tatum. Ma circola anche il nome di Zendaya, che tra le giovani attici di talento è tra le più note.

Altri nomi in lizza sono quelli di Beyoncé, Miley Cyrus e Jennifer Hudson. Vedremo quale star alla fine otterrà l'ambito ruolo.

Intanto è stato pubblicato il remix di "How Will I Know", realizzato dai Clean Bandit.

A commissionare alla band britannica il remix è stato proprio l'ente che amministra l'eredità dell'artista. "Siamo stati sorpresi e onorati dalla richiesta di remixare la leggendaria hit di Whitney Houston" hanno dichiarato i Clean Bandit.

(foto Getty Images)