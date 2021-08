Radio Monte Carlo Festa di Ferragosto: qual è la vostra canzone preferita?

Oggi è ferragosto, il culmine dell'estate! E Radio Monte Carlo vi accompagna in questa giornata unica con una programmazione speciale: Radio Monte Carlo Festa di Ferragosto.

La colonna sonora selezionata appositamente per farvi vivere le emozioni legate alle più belle canzoni d'estate di tutti i tempi.

Dalle 7:00 alle 22:00 in 3 appuntamenti all'ora le più belle canzoni d'estate del passato e del presente, da "I like Chopin" di Gazebo a "Bella d'estate" di Mango, da "Spiagge" di Renato Zero a "Sushine Raggae" dei Laid Back.

Gazebo - I Like Chopin - 1983

Mango - Bella d'estate - 1987

Laid Back - Sunshine Reggae - 1983

Renato Zero - Spiagge - 1983

Qual è la vostra preferita?

E naturalmente... non dimenticate di sintonizzare la vostra radio sulle nostre frequenze o scaricate la nostra app.

Buon 15 agosto con la nostra Festa di Ferragosto!

