Qual è la vostra canzone di Natale preferita?

Il Natale è anche magia musicale. Un'armonia di note ed emozioni, che sanno sempre come scaldare il cuore. Alcune canzoni poi sono diventate dei veri classici contemporanei delle feste. Come la hit di Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You". O l'indimenticabile George Michael di "Last Christmas". E anche "Happy Xmas (War Is Over)" di John Lennon è una splendida, toccante riflessione sulla natura dell'uomo e la voglia di un mondo migliore. Ma quale sarà la più amata dai nostri ascoltatori? Scopriamolo con il nostro sondaggio!



Scegli la tua canzone preferite tra le tre proposte