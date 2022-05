Met Gala: a voi scegliere il meglio

Il Metropolitan Museum di New York ha ospitato il Met Gala, attesissimo appuntamento mondano d'oltreoceano. Il tema di quest'anno era "Gilded Glamour", il periodo d'oro degli Stati Uniti, tra il 1870 e l'inizio del 900. Va detto che il tema non è stato ben compreso e dunque interpretato da molti degli ospiti, che hanno indossato outfit non molto attinenti. E non sono mancate le polemiche, dal celebre stilista Tom Ford, che ha sostenuto come ormai il Gala sia una sorta di ballo in costume, una mascherata poco legata all'evento, ai sindacati, che hanno ribadito come la serata sia il frutto delle fatiche di tanti lavoratori sottopagati e sfruttati.

Polemiche a parte, ecco i momenti clou dell'evento. A voi scegliere quale outfit risulti più adeguato

Billie Eilish - Gucci

Embed from Getty Images

Blake Lively - Atelier Versace

Embed from Getty Images

Kim Kardashian - Jean Louis vintage (citazione di un celebre abito di Marilyn Monroe)

Embed from Getty Images

Sarah Jessica Parker - Christopher John Rogers

Embed from Getty Images

Cara Delevingne - Dior

Embed from Getty Images

Chiara Ferragni e Fedez - Atelier Versace

Embed from Getty Images

Alessandro Michele e Jared Leto - Gucci

Embed from Getty Images

Alicia Keys - Ralph Lauren

Embed from Getty Images

Naomi Campbell - Burberry

Embed from Getty Images

Nicola Coughlan - Richard Quinn

Embed from Getty Images

Lizzo - Thom Browne

Embed from Getty Images

Dakota Johnson - Gucci

Embed from Getty Images

Patrick Schwarzenegger - Lanvin

Embed from Getty Images

Anderson Paak - Gucci

Embed from Getty Images

Kid Cudi - Kenzo

Embed from Getty Images

Bad Bunny - Burberry

Embed from Getty Images

(Foto Getty Images)