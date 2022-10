Venezia: dal 2023 ingresso con ticket. Ecco come funziona

A partire dal 16 gennaio 2023 per entrare a Venezia bisognerà pagare un ticket. Tutti i turisti non residenti in Veneto e non intenzionati a pernottare dovranno pagare un contributo alla città lagunare. Sarà un banco di prova per contingentare i flussi di visitatori, soprattutto giornalieri, e contrastare il disagio del turismo di massa. Saranno esonerate dall’acquisto del biglietto di accesso tutte le persone che vivono, studiano o lavorano in città o che, come appena scritto, vi pernotteranno.

Secondo il regolamento messo a punto dal Consiglio comunale, il contributo verrà pagato dalla compagnia di trasporto (bus, aereo, treno o nave) in convenzione con il Comune o dalla singola persona in arrivo ai terminal di terra o di mare.

Le tariffe saranno diverse a seconda del grado di affollamento previsto per la giornata, contrassegnato con un bollino verde per un livello basso, uno rosso per il livello medio e uno nero per un livello alto. In funzione dei bollini, le tariffe saranno di 3, 8 e 10 euro. Il Comune metterà poi in funzione un portale che genererà dei qr code personali, da esibire all’occorrenza. Infatti, oltre a passare il biglietto sugli scanner dei terminal per accedere alla città, con il ticket si potrà anche usufruire a delle agevolazioni sul prezzo dei trasporti pubblici e dei musei.

Venezia, sempre meno abitata e sempre più visitata, conta quasi 23 milioni di turisti all’anno, che se da un lato “fanno girare l’economia”, dall’altro portano anche rifiuti da smaltire, problemi di mobilità, danni causati dal moto ondoso prodotto dal traffico di barche e taxi privati e danni da maleducazione.

