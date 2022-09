Api e turismo: ecco la nuova tendenza

Fare vacanze sempre più immersi nella natura non è più definibile come un trend, ma una certezza ormai da diversi anni. I trend, al massimo, sono nuove proposte che prendono sempre più consistenza all'interno di quel macro-insieme.

E uno di questi trend si chiama apiturismo, ovvero tutto quel movimento di visitatori che girano attorno al prodotto più amato e conosciuto di quegli insetti così importanti per il nostro equilibrio naturale e climatico. Lo conferma lo studio "Italiani e miele: immagine, acquisto e consumo", presentato nel corso della manifestazione ApiMarche 2022. Un report i cui numeri sono piuttosto esaustivi: il 7% di chi va in vacanza ha acquistato almeno una volta il miele, il 13% percento dei consumatori abituali lo acquista ogni volta che va in vacanza.

E ancora: i prodotti degli apicoltori locali (quelli a chilometro zero, per intendersi) sono quelli preferiti dal 70% di chi compra miele e affini, 9 consumatori su 10 vorrebbero un maggior contatto con gli apicoltori mentre il target che raccoglie il maggior interesse verso questo tipo di turismo sarebbe quello rappresentato dagli uomini tra i 50 e i 65 anni d'età.

A livello macro dal report si evince che il 90% degli intervistati consuma il miele a colazione e il 63% chiede anche una maggiore protezione delle api.

(Foto Getty Images)