Ripartono gli affascinanti treni storici italiani

Sono ripartiti i treni storici ed è un calendario ricco, quello proposto dalla Fondazione FS per il rilancio del turismo ferroviario in Italia. Ecco la lista.

Da Milano Centrale per Lecco e Colico si viaggia a bordo del Colico Express. Il convoglio attraversa la Brianza toccando città di sicuro interesse come Triuggio, Besana e Molteno. Giunti a Lecco, l'itinerario prosegue lungo la sponda orientale del Lago di Como con l'opportunità di scoprire i magnifici borghi storici che qui si affacciano.

A bordo del Sebino Express, locomotiva a vapore e carrozze di classi differenti, tra cui una Centoporte degli anni Trenta, si vive un vero viaggio d'epoca, per ammirare il lago d' Iseo. La partenza è da Milano e l'arrivo a Paratico Sarnico dove trascorrere una giornata nel cuore della natura passeggiando sulle rilassanti sponde delle acque lacustri.

Il Laveno Express parte da Milano Centrale e giunge a Laveno, sulle rive del Lago Maggiore, occasione per ammirare anche Mombello e concedersi una gita in battello.

Da Milano Porta Garibaldi a Casale Monferrato: caratteristica del treno, le carrozze "tipo 45000". Giunti a destinazione, i passeggeri hanno tutto il tempo per ammirare i gioielli architettonici di Casale e vivere l'atmosfera della Festa del Vino del Monferrato Unesco.

Con partenza da Torino, i treni storici percorrono la Ferrovia del Tanaro, della Valsesia e del Monferrato per condurre ai borghi più belli del Piemonte tra eventi enogastronomici e culturali. Gli itinerari previsti sono: da Torino a Ceva e Ormea, da Torino a Canelli e da Torino a Varallo Sesia.

In Toscana, un autentico viaggio indietro nel tempo lo offre il Treno di Dante, alla scoperta dei borghi dell’appenino Tosco-Romagnolo dove il Sommo Poeta passò durante il suo cammino tra Firenze e Ravenna. Partenza da Firenze Santa Maria Novella per Faenza, Brisighella e Ravenna.

In Abruzzo, con partenza da Sulmona per Roccaraso e Castel di Sangro, si sale a bordo della celebre Transiberiana d'Italia lungo la Ferrovia dei Parchi per attraversare gli incantevoli boschi del Parco Nazionale della Majella e gli altipiani d’Abruzzo.

Il Reggia Express, con partenza da Napoli tutte le domeniche, conduce i passeggeri al cospetto della meravigliosa Reggia di Caserta.

L'Irpinia Express vanta coinvolgenti itinerari turistici alla scoperta dei sapori, della cultura e delle tradizioni dell'Irpinia. Un viaggio ricco di esperienze sensoriali tra i borghi storici e i boschi dell'Appennino Campano: da Avellino a Taurasi, da Avellino per Rioni Lioni e Rocchetta Sant'Antonio, da Avellino a Montemarano.

(foto Getty Images)