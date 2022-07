Le spiagge di sabbia bianca più belle d'Italia

Se siete alla ricerca di una spiaggia con sabbia fine e bianca dove passare le vostre ferie o una semplice giornata di relax, non c’è bisogno di attraversare l’oceano: l’Italia è ricca di lidi paradisiaci dal sapore esotico!

Dalla Sardegna alla Puglia, ecco alcune tra le più belle spiagge bianche naturali, non sbiancate dal carbonato di calcio!

Partiamo proprio dalla seconda isola più grande d’Italia e del Mediterraneo, dove le spiagge bianche abbondano, che sian di sabbia o sassolini.

La spiaggia de La Pelosa, a Stintino si trova a nord-ovest della Sardegna ed è caratterizzata proprio da sabbia bianca finissima, fondali bassi e mare azzurro cristallino… esatto, proprio come ai Caraibi e non a caso è considerata la spiaggia più bella d'Europa.

A sud-ovest della Sardegna si trova la spiaggia Is Arenas Biancas (in foto), il cui nome dice tutto e poco distante c’è l'altra celebre spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi.

Sabbia e ghiaia bianche, insieme a rocce e scogli, caratterizzano la spiaggia sarda di Cala Goloritzé, nel Golfo di Orosei, incoronata da un arco di pietra naturale.

Un’altra regione ricca di spiagge bianche è la Calabria, "perla del Tirreno”. Fiori all’occhiello gli arenili vicini allo storico borgo di Tropea: è la famosa Costa degli Dei, che guarda verso le isole Eolie. E c’è l’imbarazzo della scelta con la spiaggia del Cannone, la spiaggia della Rotonda e la spiaggia di Praia i Focu.

Ma tra le più note, in tutta Europa (se non in tutto il mondo!), ci sono la Baia di Grotticelle, a Capo Vaticano, e la spiaggia di Santa Maria, sempre di fronte alle Eolie.

Non possiamo non ricordare alcune delle più famose spiagge della Sicilia. La più celebre è sicuramente la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, oltre che per il paesaggio da sogno, anche per le tartarughe Caretta Caretta, che spesso scelgono questa spiaggia per deporre le loro uova.

Non meno bella, la spiaggia di Acquacalda a Lipari, che deve il suo candore alle cave di pomice bianca che si trovano alle sue spalle.

Dulcis in fundo, la Puglia con Punta Prosciutto e le spiagge del Salento, nei pressi di Lecce e Torre Pali. Vicino a Gallipoli c’è la Baia Verde: sabbia bianca e dune, punteggiate dal verde, appunto, della vegetazione, ma soprattutto incorniciata dal mare color smeraldo.

A Otranto, invece, tra le spiagge bianche più belle c'è quella dei Laghi Alimini, con due bacini naturali, uno di acqua salata e l'altro d'acqua dolce.

(foto Getty Images)