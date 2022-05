Bandiere blu 2022: ecco le località premiate

Si allunga l'elenco dei comuni che possono fregiarsi della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, a località rivierasche e porti più incontaminati e sostenibili. In totale 210 amministrazioni, nove in più rispetto al 2021 e 82 approdi turistici, per complessive 427 spiagge (circa il 10% di quelle premiate a livello mondiale).

Le acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi quattro anni le ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell`Ambiente) hanno effettuato nell'ambito del Programma Nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica. Quest'anno è stato inoltre inserito un nuovo e importante parametro: l'impegno sociale e l'inclusività, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Anche in questa 36esima edizione lo scettro va alla Liguria, con 32 aree premiate. Seguono con 18 bandiere la Campania, con una new entry e due uscite, la Toscana, con un nuovo ingresso, e la Puglia, con tre nuove località, ma anche due uscite dalla lista.

L'Emilia Romagna vede premiate 9 località; sono riconfermate le 9 bandiere del Veneto e le 5 della Basilicata. Il Piemonte sale a 3 bandiere, il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. Il Molise rimane con 1 bandiera, come la Lombardia. Premiati 17 laghi, con un nuovo ingresso, Cannobio, sul Lago Maggiore in Piemonte (in foto).

Ma le acque pulite sono solo il primo passo per aggiudicarsi il vessillo blu. Sono ben 32 criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente, che bisogna soddisfare. L’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi, le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio; e ancora, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni sono alcuni degli indicatori presi in considerazione.

Per stimolare i comuni, è stata coinvolta anche la Fondazione Dynamo Camp, attiva dal 2006, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche e alle loro famiglie. Il primo passo lungo questo percorso, il sostegno delle Bandiere Blu al progetto '2+ Milioni di KM 2022 - La vostra energia la loro Felicità': una sfida in bicicletta per raccogliere fondi.

(foto Getty Images)