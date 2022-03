Altolà, Donnadolce, Paperino : i paesi italiani dai nomi più strani

Animali, cibi, parti del corpo e perfino astri: quando si tratta di dare un nome al proprio paese, l’ispirazione si trova proprio dappertutto!

Ecco un viaggio in l’Italia fuori dal comune: dalla Lombardia alla Sicilia, dal Molise al Veneto, alla ricerca dei comuni con i nomi più strani e curiosi. Partiamo da Altolà, frazione di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, a 70 metri sul livello del mare. Il nome ricorda molto il far west, ma non vi sono documenti che spieghino questa origine.

Paperino ci fa balenare subito in mente il simpatico personaggio di Walt Disney, pasticcione e combinaguai, ma la frazione in provincia di Prato non deve la sua origine all' antieroe per eccellenza, ma piuttosto al papyrus ‘papiro’, ‘giunco’. Fantasiosa l'ipotesi che la fa derivare da Paperium, legionario romano, fondatore di una delle 45 ville circostanti il territorio pratese.

Restiamo in Toscana dove, nel bel mezzo delle colline pistoiesi si trova Femminamorta, ma solo il nome è macabro! Tra le meravigliose Crete Senesi spunta un piccolo borgo, chiamato Belsedere. Forse ispirato ai lineamenti sinuosi e sensuali delle colline. Se poi volete vantarvi di essere stati a La California dovete recarvi nelle vicinanze di Bibbona, Livorno. Si ritiene che il toponimo derivi da Leonetto Cipriani: dalla costa livornese emigrò a San Francisco, dove, fu anche console onorario e una volta tornato a casa, dette il nome California a quello che era allora un borgo di contadini e pescatori.

Tra Perugia e Gubbio esiste, invece, un luogo ricco di suggestioni e misteri, così come lo è il suo nome. Protagonista di numerose leggende, non troppo rassicuranti, Casa del Diavolo resta uno dei luoghi più affascinanti dell’intera regione.

Risalendo lo stivale troviamo Fiumelatte, che prende il nome dal fiume che attraversa il borgo comasco, noto per la particolare brevità del suo corso, appena 250 metri e a lungo studiato da Leonardo da Vinci che lo cita nel Codice Atlantico. Agli occhi di chi lo osserva attraverso le fessure delle rocce che dominano il paese, si presenta come un grande e schiumoso fiume di latte.

Situata a sud est del capoluogo veneto di Rovigo troviamo una piccola cittadina chiamata Occhiobello. Riconosciuta per i suoi edifici storici che si affacciano sulle strade cittadine, non facciamo fatica a immaginare che il suo nome non sia altro che il preludio alla bellezza del territorio.

Nel profondo Sud scopriamo una cittadina soleggiata e ridente il cui nome è tutto un programma. Stiamo parlando di Donnadolce, una frazione di Ragusa, che solo a pronunciarla mette già il buon umore. E di luoghi da scoprire e riscoprire la Sicilia ne è piena. A Trapani, lontano dai sentieri turistici più battuti, troviamo il Purgatorio, ma, con questo nome, se ne trova uno anche in provincia di Pordenone e uno vicino Salerno.

(Foto Getty Images)

Tutto arroccato sulle pendici di monti verdi e circondato da paesaggi incontaminati, si erge Buonvicino, in provincia di Cosenza. Risalendo nel Lazio c'è Strangolagalli, nel frusinate. La storia più fantasiosa sull’origine di questo nome racconta di un assedio al paese in cui i nemici dovevano attaccare al cantare dei galli: e quale soluzione migliore per evitare l’attacco se non strangolare tutti i pennuti? Detto fatto, paese salvo.

Ma, questa è solo un "assaggio" di nomi strani e divertenti, l'elenco è ancora molto lungo.