San Valentino: viaggio nei luoghi del film più romantici

Sognare a occhi aperti bellissime storie d'amore? Ci pensa il cinema a portare sul grande schermo autentiche favole da vero batticuore. Tanti i luoghi che hanno fatto da cornice.

Qualche esempio? "Dirty Dancing", film cult che vede come sfondo il North Carolina e la Virginia, con moltissime location ancora oggi visitabili.

La città di New York invece ci fa ripensare al romantico "Colazione da Tiffany", interpretato da Audrey Hepburn e George Peppard. Nella residenziale Upper East Side si trova l'appartamento della protagonista al 169 della 59th East, le vetrine di Tiffany & Co al civico al 727 della Fifth Avenue e il Club 21 nella 52nd Street.

Rimanendo negli Usa, l'intramontabile "Pretty Woman" con Julia Roberts e Richard Gere prende vita tra Beverly Hills e Hollywood, nella contea di Los Angeles.

Mentre la storia d'amore al centro di "Ufficiale e gentiluomo" tra il giovane marine Zac Mayo (il solito Richard Gere) e l'operaia Paula, Debra Winger, è stato girato nella ex base militare di Fort Worden a Port Townsend, lungo la costa ovest degli Stati Uniti.

Nel Regno Unito come dimenticare "Notting Hill", omonimo quartiere londinese dove la diva di Hollywood Anna (Julia Roberts), e il timido libraio William (Hugh Grant) si innamorano.

Nell'Oxfordshire è stato girato "Shakespeare in Love", che racconta l'amore segreto del drammaturgo inglese (Joseph Fiennes) per la nobildonna Viola interpretata da Gwyneth Paltrow.

Come non ricordare poi "Chocolat"? La romantica storia tra la pasticciera Juliette Binoche e il giovane e misterioso Johnny Depp, nei luoghi della magica Borgogna da Flavigny-sur-Ozerain a Noyers-sur-Serein.

E poi c'è Roma, che sa conquistare tutti con la sua eterna bellezza. Tra i film più celebri "Vacanze romane" con Gregory Peck e Audrey Hepburn. Girato nel 1953 tra Piazza di Spagna, il Pantheon, il Colosseo, la Fontana di Trevi, Castel Sant'Angelo, la Bocca della Verità, il Teatro Marcello e i Fori Imperiali.

