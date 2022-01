E' Matera la città più accogliente del mondo

Famosa per i suoi sassi, eletti Patrimonio mondiale Unesco, Matera è stata incoronata la città più accogliente del mondo. A metterla nel gradino più alto è stata la decima edizione dei "Traveller Review Awards" di Booking.

Tra le città più antiche della storia regala uno scenario di incomparabile bellezza. Eleganti e articolate costruzioni si alternano ad impressionanti labirinti sotterranei e meandri cavernosi, tutto rigorosamente in bianco.

Per i visitatori nazionali e internazionali è senza dubbio una esperienza unica, da vivere in tutte le stagioni. Lo dimostrano le oltre 232 milioni di recensioni, tutte verificate, che hanno dato a Matera questo ennesimo riconoscimento.

La città dei Sassi già capitale della cultura ha stregato molti nomi noti, tra questi la spia reale più famosa della terra James Bond che lì ha girato "No Time To Die". La seconda città più accogliente invece è Bled, in Slovenia. la terza è Taitung a Taiwan. Poi c'è Nauplia in Grecia, la spagnola Toledo, Bruges in Belgio, Nusa Lembongan in Indonesia, in nona posizione Ponta Delgada Azzorre, chiude Hoi An in Vietnam.

Nella classifica dei Traveller Review Awards trovano spazio anche gli alloggi preferiti dai viaggiatori. Per il quinto anno consecutivo sul gradino più alto ci sono gli appartamenti. Al secondo posto gli hotel, seguiti da affittacamere e B&B. Il maggior numero di strutture premiate oltre 144mila si trovano tutte in Italia.

(foto Pixabay)