Notre Dame de Paris rivive in 3d. Ed è spettacolare: il video!

Notre-Dame-de-Paris riapre al pubblico in versione 3D. In attesa della fine dei restauri della cattedrale, la cui riapertura dovrebbe avvenire entro il 2024 in tempo per le Olimpiadi che si terranno a Parigi, è stata inaugurata alla Grande Arche de la Défense una visita virtuale: grazie a dei visori, sarà possibile esplorare la chiesa in un modo insolito e inedito in tutte le fasi della sua storia, dalla costruzione nel Medioevo fino al rogo che l'ha colpita il 15 aprile 2019.

Intitolata 'Eternelle Notre-Dame', la spettacolare visita in 3D è riservata ai maggiori di 11 anni muniti di green pass, per un costo di 30 euro a biglietto, che in parte servirà proprio per finanziare i lavori di restauro del monumento. Situato all'interno della Grande Arche de la Fraternité, lo spazio fisico reale di 500 metri quadri, dove si accede con casco virtuale, può accogliere fino a 50 persone per un tour immersivo di 45 minuti pieno di emozioni.

Il tour è aperto almeno fino alla fine del 2022, ma la buona notizia, per chi non potrà andare in Francia, è che farà tappa anche a Roma.

(foto Getty Images)