E' un gioiello del design italiano il bellissimo yacht di David Beckham

David Beckham paparazzato a bordo di uno yacht da sogno, in Florida. E' suo, lo ha acquistato di recente, ai cantieri navali Ferretti di Forlì e il nome che ha scelto per il panfilo è perfetto: "Seven". Sette era infatti il suo numero di maglia, quello che lo ha fatto conoscere al mondo e lo ha reso milionario. E Seven è anche il secondo nome di sua figlia Harper, che ha 10 anni. Il nome è molto vicino anche alla cifra che il presidente dell’Inter Miami ha speso per acquistarlo. Secondo le indiscrezioni dei tabloid britannici, circa 6 milioni di euro.

I media raccontano anche come l'ex-star del Manchester United abbia partecipato in maniera attiva nella progettazione dello yacht, insieme alla Zuccon International Project, per personalizzare e rendere ancora più esclusivo il suo gioiello del mare. Lungo 28.31 metri, dispone di cinque cabine che possono ospitare fino a dieci persone, oltre ai quattro membri d'equipaggio. Alimentato da due motori in grado di sprigionare una potenza di 2.400 cavalli ciascuno, riesce a raggiungere una velocità di crociera di 22 nodi e toccare punte massime di 30 nodi.

Di recente, "Seven" è stato avvisato nelle acque della Florida, dove David Beckham, Victoria (con la quale è sposato da oltre vent'anni) e i figli hanno trascorso alcuni giorni di vacanza, in totale relax, nel lusso più assoluto, senza sentire così troppo la mancanza della loro dimora regale di Londra. Una villa da capogiro di 9.000 mq, situata nel quartiere di Holland Park, dal valore complessivo di 36 milioni di euro.

(foto Getty Images)