E' grazie a St. Moritz se le vacanze invernali sono tanto magiche

A dicembre torna tutta la magia delle vacanze invernali, tra scenari mozzafiato e cime innevate. E' il gran ritorno del turismo invernale, che è nato proprio a St. Moritz. Fu in questa incantevole località svizzera infatti che nel 1864 l'albergatore Johannes Badrutt promise il sole anche in inverno ai turisti inglesi, che fino allora frequentavano la cittadina solo in estate.

Promessa mantenuta: i turisti giunsero e si innamorarono della zona e dell'hotel del signor Badrutt, che dal 1896 è la gemma splendente dell'Alta Engadina, vera e propria meta montana e mondana per eccellenza. Quest'anno il Badrutt's Palace Hotel festeggia la sua storia gloriosa con la riapertura della suite più lussuosa ed esclusiva delle Alpi svizzere: la Tower Penthouse Apartment, una residenza privata su tre piani dall’autentica atmosfera alpina. Ma tutte le 157 camere (con vista mozzafiato sul lago o sul suggestivo villaggio di St. Moritz) offrono un'alchimia unica di stile, sport, esperienze eno-gastronomiche e benessere.

L'esperienza è totale. Il Badrutt's Palace Hotel può vantare ben otto ristoranti e tre bar (IGNIV di Andreas Caminada due stelle Michelin, il giapponese-peruviano Matsuhisa, il raffinato Le Restaurant e il night-club Kings Social House); il benessere è assicurato dal Palace Wellness, con tanto di indoor infinity pool, piscina esterna riscaldata, area fitness con idroterapia e saune al vapore aromatiche e al sale. L'hotel fa rivivere l’età dell’oro del viaggiare con stile: è indimenticabile l'esperienza nella Grand Hall, tra musica dal vivo del pianoforte e Afternoon Tea con straordinarie creazioni di pasticceria. Il clou è naturalmente la serata di Capodanno il cui tema, quest’anno, è “Palace in the Sea”.

Ma le vacanze invernali sono anche sci e piste innevate. St. Moritz offre 350 chilometri di piste per lo sci e 200 per il fondo, oltre agli spazi per gli snowboarder, il curling e il bob. Durante la stagione invernale 2021/22 il Badrutt's Palace gestirà il ristorante e club sulle piste Paradiso, luoghi ideali per concludere la giornata trascorsa sugli sci.

Il 5 dicembre si è aperto il mercatino di Natale di St. Moritz e dal 10 al 12 dicembre si svolge il Winter Opening Weekend con l'Audi FIS Ski World Cup St. Moritz. Ma gli appuntamenti da segnare per gli amanti della neve non sono finiti: dal 28 al 30 gennaio la Snow Polo Cup; a febbraio il White Turf, le corse di cavalli con gare di trottistica e galoppo e skikjöring; da metà gennaio a fine febbraio Amusements on the Lake con una pista di pattinaggio lunga un chilometro; dal 28 gennaio al 5 febbraio il St. Moritz Gourmet Festival.

E St. Moritz è anche la tappa finale del trenino rosso del Bernina, la tratta ferroviaria da favola, riconosciuta dall'UNESCO nella sua World Heritage List, che parte da Tirano e attraversa le Alpi da nord a sud. Un itinerario magico, per tornare a sognare a natale come si faceva da bambini.