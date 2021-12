Lussuoso e incredibile: ecco lo yacht volante

Lo studio di design Lufthansa Technik, fornitore di servizi di manutenzione per gli aeromobili ha presentato al Dubai Airshow e al Monaco Yacht show un progetto di cabine ipertecnologiche ed esclusive chiamato “Explorer”.

Pensato per gli Airbus A330, si ispira ad uno yacht di super lusso e potrà accogliere da otto a dodici persone. Il costo del velivolo si aggira intorno ai 325 milioni di dollari. I milionari potranno godere di un nuovo gioiello capace di volare dall'altra parte del mondo in poco tempo e godendo di optional esclusivi.

Stanze di hotel a cinque stelle, sale per le conferenze e per i momenti di relax dei passeggeri è prevista perfino una sala da ballo. Non solo c'è anche un'area benessere che può trasformarsi in una sala di ospedale.

Wieland Timm di Lufthansa Technick ha spiegato: "gli yacht esploratori, chiamati anche yacht da spedizione, sono una categoria crescente per i viaggi a lungo raggio". Trattandosi di un concept, però ad oggi non è chiaro quando il progetto vedrà la luce. Lufthansa ha intanto anticipato che sta approfondendo la mobilità extra lusso Explorer con l'arredatore di veicoli Brabus che fa da anni sviluppa e costruisce supercar ad alte prestazioni.