12 nuovi borghi entrano a far parte dei più belli d'Italia

Si arricchisce la lista dei borghi più belli d’Italia. Sono stati infatti ammesse 12 nuove località, dal Trentino alla Sicilia.

Far parte della prestigiosa lista non è facile: bisogna infatti soddisfare ben 72 parametri di certificazione per essere ammessi nell'Associazione nata nel 2001 per valorizzare e tutelare il meraviglioso patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico dei borghi italiani. Fino a oggi, i piccoli comuni dell'elenco sono 325. Ecco i nuovi 12.

In Trentino entrano a far parte dei borghi più belli Luserna, gemma dell'Alpe Cimbra, e Pieve Tesino, che vanta anche un incantevole orto botanico. In Lombardia c'è Bellano, lungo la sponda orientale del lago di Como. In Toscana invece il borgo medievale di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Il Lazio ha aggiunto Castelnuovo di Porto, l'Abruzzo Crecchio, le Marche Petritoli, l'Umbria Nocera Umbra.

In Puglia è adesso nella lista dei borghi più belli anche il patrimonio UNESCO Alberobello. Due i nuovi borghi in Sicilia, Buccheri, in provincia di Siracusa, e Calascibetta, nei pressi di Enna. In Sardegna entra in lista La Maddalena.

(Foto Getty Images)