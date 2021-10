E' a Ischia la panchina più bella del mondo

Sempre più persone hanno dimostrato di apprezzare viaggi in zone isolate del mondo, a contatto con la natura: ma talvolta arriviamo dall'altro lato del mondo, per renderci conto che uno dei posti più belli che si possano visitare è più vicino di quanto pensassimo. Per esempio, Ischia, nel Golfo di Napoli.

L'isola è già famosa per la sua costa frastagliata, i numerosi vigneti, il mare cristallino e il tufo verde da cui deriva il soprannome di ‘Isola verde’. Di recente sta riscuotendo molto successo l'immagine di una panchina vista mare, che si trova sul suo territorio.

Gianni Mattera, fotografo locale, ha catturato lo scatto della seduta, sopra il promontorio di Barano.

View this post on Instagram Un post condiviso da Giovanni Mattera (@giannima66)

La panchina è rivolta verso l'isolotto di Sant'Angelo e la spiaggia dei Maronti. Non ha un design innovativo, né materiali di pregio: permette, in compenso, di ammirare un panorama mozzafiato. ‘La più bella del mondo’ l'ha definita Mattera: si trova lungo un percorso di trekking, a ridosso delle acque che lambiscono l'isola.

Ischia è nota nel mito greco per essere nata dal mare, in seguito alla lotta dei Titani contro Giove. Il dio dell'Olimpo, adirato per la loro rivolta, scagliò un masso contro il gigante Tifeo. Cadendo in mare, la roccia fece emergere l’isola. Sotto di essa, si dice che il gigante ancora respiri.

(Foto Getty Images)