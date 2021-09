New York si arricchisce di una nuova gemma: un osservatorio davvero mozzafiato!

A Manhattan ci sono già l’osservatorio della Freedom Tower, l’Empire State Building e The Rock. Sono i punti più alti di osservazione del borough di New York più famoso e visitato.

Ora – o meglio, il 21 ottobre – si aggiunge il Summit One Vanderbilt, che con i suoi 360 metri di altezza consentirà una nuova visione di quella meravigliosa giungla di cemento. La struttura si trova lungo la Madison Avenue, tra gli incroci con la 42a e la 43a strada, quelle che portano a Times Square. Inutile dire che si annuncia imperdibile, a partire dall’ascensore realizzata dall’architetto-designer Kenzo Digital che è stata ribattezzata “Air”. Inutile dire che è completamente fatta di vetro. Il palazzo presenta però anche delle strutture cubiche esterne alla struttura completamente trasparenti. Un po’ come lo Skywalk sul Grand Canyon, ma più piccolo: si chiamano Levitation. La One Vanderbilt Tower con i suoi 427 metri sarà l’edificio è il quarto più alto di New York. Non resta che aspettare il 21 ottobre, giorno della sua inaugurazione.

(Foto Getty Images)