Sicilia e Puglia le regioni regine di Instagram

Quali sono le regioni più “hashtaggate” della bella Italia? Ve lo siete mai chiesto? La risposta arriva da una indagine realizzata da Swg e Ciset per Pugliapromozione che ha raccolto i dati delle Regioni con più hashtag nel nostro paese.

Nelle prime posizioni la fanno da padrone tutte quelle zone conosciute e ammirate per le località di mare. Il Sud e le Isole prime fra tutte.

Scopriamo insieme le prime quattro Regioni. Al primo posto con più hashtag su Instagram c’è la Sicilia con ben 12 milioni e 460.298 citazioni. L’isola affascina per colori, arte, natura e cucina.

In seconda posizione svetta la Puglia con 11 milioni 935.663 hashtag. La città più presente è Bari. Poi spicca la salentina Gallipoli con il suo mare cristallino e le spiagge bianche. Non mancano poi i caratteristici trulli di Alberobello.

Terzo posto per la Sardegna con un totale di 11 milioni e 861.393 post trovati sul popolare social network. La regione negli ultimi anni oltre che per il turismo è diventata tra le più richieste per le produzioni cinematografiche e televisive. Con location da sogno.

In quarta posizione troviamo la Toscana. Il suo hashtag è stato trovato 8 milioni 200 mila volte. I suoi paesaggi incantevoli, le città ricche di arte e l’enogastronomia sono i veri protagonisti. L’inglese #tuscany è di poco sotto ai 9 milioni.

Risultati che senza dubbio promuovono a pieni voti il Belpaese!

(Foto Getty Images)