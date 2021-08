Le "Panchine giganti", la nuova moda del turismo: dove trovarle in Italia

Hanno colpito subito nel segno le Big Bench le panchine giganti che sono state collocate in punti panoramici, in diverse regioni italiane.

Non solo le dimensioni o il design accattivante ne hanno decretato il successo, ma anche il fatto che le panchine servono per far condividere ai turisti panorami splendidi ed inolter aiutano gli artigiani e le comunità locali.

L’idea nasce originariamente da Chris Bangle, designer americano che insieme alla moglie Catherin ha ideato la prima Big Bench, installata a Clavesana, in provincia di Cuneo.

La panchina è stata poi riprodotta sempre uguale ma con colori diversi. Le uniche richieste di Bangle sono state che le panchine fossero posizionate in punti panoramici, accessibili da tutti e che fossero installazioni pubbliche, non private.

Ad oggi sono 168 le panchine giganti esistenti tra l'Italia e la Scozia e ce ne sono altre in costruzione in Polonia e Paesi Bassi. In Italia si trovano principalmente in Piemonte (soprattutto tra Asti e Alessandria), ma ce ne sono diverse anche in Lombardia (come, ad esempio, a Bellagio), in Emilia Romagna, in Toscana e anche Marche (vicino Pesaro), Lazio (a Piglio, provincia di Frosinone), in Campania (Avellino), in Basilicata (provincia di Potenza) e in Puglia (a Gravina di Puglia).