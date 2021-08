Eccellenze italiane a sorpresa: la pizza migliore d'Europa è... a Parigi!

E' una notizia che potrebbe rinfocolare antichi dissapori tra Italia e Francia. E certamente farà discutere.

Di cosa si tratta? Della classifica delle 50 pizzerie d'eccellenza in Europa, ovvero la 50 Top Europe 2021, compilata ogni anno dalla rivista d'eccellenza del settore, 50 Top Pizza.

Ebbene, a svettare al primo posto in classifica non è Napoli o un'altra città italiana, ma a sorpresa... Parigi. Esattamente presso Peppe Pizzeria. A compensare la delusione, va ricordato che, pur essendo nella capitale francese, Peppe Pizzeria (come testimonia anche il nome) è gestita da un italiano. Peppe Cutraro, napoletano verace e discendente di generazioni di abili maestri pizzaioli.

E la seconda posizione? Forse è andata a qualche locale italiano? Macché: a piazzarsi è stata Via Toledo Enopizzeria di Vienna. Ancora una volta, di un italiano: Francesco Calò, altro napoletano proveniente da una famiglia di grandi pizzaioli.

E sono sempre italiani i proprietari della terza classificata, i Fratelli Figurato, che si trova a Madrid.

Se siete curiosi di scoprire chi altro c'è in top ten, ecco i nomi: 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, a Londra; Bæst gestita da Christian Puglisi, Copenaghen; nNea, Amsterdam; Lilla Napoli, Falkenberg, Svezia; La Piola Pizza, Bruxelles; Naples Authentic neapolitan Pizza,Fürth, Germania; Kytaly, Ginevra.

La classifica è frutto del lavoro di numerosi esperti che visitano in incognito le pizzerie e le giudicano secondo criteri come qualità della pizza (materie prime e lievitazione), servizio, ambiente, carta dei vini, tempi d'attesa. Quest'anno è stato anche assegnato il riconoscimento Forno verde, per premiare i locali che si curano della sostenibilità ambientale. Ad aggiudicarselo sono state Bæst di Copenaghen, Sartoria Panatieri di Barcellona e Lilla Napoli di Falkenberg.

