Spiagge italiane, che bellezza: la top ten

Uno studio per scoprire i migliori lidi di questo 2021 è stato condotto da unmotore di ricerca per case-vacanza (Holidu) in base alle recensioni arrivate. Ecco la classifica.

Al decimo posto, la spiaggia del Lazzaretto (nel Nord della Sardegna), poco lontana da Alghero.

Nono posto per il Poetto: alle porte di Cagliari, di fronte a Quartu Sant’Elena. Ottima base per visitare tutte le meraviglie del Sud dell'isola.

Ottava è la spiaggia delle Ghiaie, a Portoferraio (Li). Con 400 m di ciottoli bianchi e acque cristalline, è la meta perfetta per le famiglie e per chi ami fare attività come lo snorkeling.

Ancora Toscana per la settima posizione, ma stavolta con l’Elba. Qui si estende la spiaggia di Cavoli, che deve la sua fama alla limpidezza del mare, alla bellissima sabbia e al microclima.

Sesta è la spiaggia di Bibione, in Veneto, vicina alla riserva naturale foce del Tagliamento, a Nord di Venezia. Un lido con sabbia fine e bassi fondali, particolarmente amato dalle famiglie in vacanza.

Al quinto posto, di nuovo Sardegna con la spiaggia di Simius che, con le sue purissime acque, attrae visitatori da tutto il mondo.

Altrettanto meravigliosa, la spiaggia di Porto Giunco nell’area naturale Marina Protetta di Capo Carbonara, racchiusa tra l’azzurro del mare e lo Stagno di Notteri.

Il terzo gradino del podio è sempre della Sardegna e con la spiaggia La Cinta a San Teodoro. Una distesa di sabbia bianca e candida, particolarmente amata anche dagli appassionati di kitesurf.

Medaglia d'argento per la Scala dei Turchi in Sicilia (nella foto): forma ondulata e irregolare, candido colore che si staglia contro il blu dell’orizzonte. Se si vuole visitare la zona di Agrigento, non si deve dimenticare di fare tappa alla spiaggia-scogliera più celebre dell’isola.

Sul gradino più alto del podio delle spiagge più belle d'Italia del 2021, si piazza la Baia del Silenzio a Sestri Levante in Liguria, regione che regala incredibili scorci anche in località meno note.

(Foto Getty Images)