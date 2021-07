Bell'Italia: ecco la classifica dei monumenti più amati

L’Italia è uno scrigno di tesori: Paese record per siti Unesco, tutto il suo territorio è ricco di attrazioni celebri in ogni angolo del Pianeta. La piattaforma Musement ha elaborato una mappa coi punti d’interesse più visitati: stilando una classifica delle bellezze. Per realizzarla, presi in considerazione 2.000 landmark turistici, in base al maggior numero di recensioni ricevute su Google.

Il podio: Fontana di Trevi, Ponte di Rialto, Duomo di Milano. Sorprende, nella top 20, la presenza di motivi di interesse recenti: come l’Acquario di Genova e il parco tematico Fico Eataly World di Bologna (dedicato a gastronomia e agroalimentare), rispettivamente al 5° e 7° posto. Ancor più sorprendente, se si mette in contrasto con l’assenza dalla graduatoria di solennità indiscutibili: come Colosseo, San Pietro, San Marco, Palazzo della Signoria e Piazza del Campo…solo per citarne alcune.

(Foto Getty Images)