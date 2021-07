Titanic: arrivano le prime visite turistiche. A 150.000 euro

Alla fine si stanno aprendo i battenti del turismo spaziale, quindi perché non di quello sottomarino? In queste ore è infatti in partenza una esplorazione che porterà alcuni scienziati ma anche semplici viaggiatori a 3.800 metri di profondità, nel luogo dove si trovano i resti del Titanic.

Viaggiatori che hanno dovuto sborsare 150mila dollari, che rispetto ai 28 milioni per un biglietto che ti porta oltre la nostra atmosfera è una specie di passeggiata di salute.

A organizzare il tutto è stata OceanGate Expeditions che ha due obiettivi: da un lato una serie di rilievi ed esperimenti scientifici, dall’altra girare una serie di video che verranno poi utilizzati per film, documentari e videogiochi.

Tutto questo prima che il Titanic, inabissatosi nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, sparisca del tutto, visto che il processo di corrosione e la pressione stanno letteralmente disintegrando lo scafo del transatlantico. Scienziati e passeggeri, tra i 28 e i 72 anni, hanno dovuto superare una serie di test fisici e psichici per verificare la loro capacità di adattamento a condizioni piuttosto estreme.

(foto Getty Images)