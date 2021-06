Alla scoperta delle eccellenze italiane con il treno della Dolce Vita

L’Italia delle eccellenze, quella della dolce vita immortalata da Federico Fellini, sarà tutta da scoprire a bordo di un treno di lusso. È la mission del progetto annunciato da Trenitalia e Arsenale che partirà da gennaio del 2023 e che punta a conquistare in tre anni 74mila viaggiatori.

Cinque treni di grande design, sostenibili e con menù stellati, percorreranno il Belpaese da Nord a Sud per far conoscere i borghi più nascosti e rappresentativi della nostra penisola.

Il treno della Dolce Vita toccherà 128 città in 14 regioni, lungo 16mila km di rotaie. Si potranno trascorrere da una a tre notti. Venti le suite a disposizione, 12 le cabine deluxe per un totale di 32 cabine per convoglio.

Punta di forza del progetto è anche la sostenibilità perché le carrozze restaurate sarebbero state destinate alla demolizione. A ridisegnare gli interni Dimorestudio, tra i più importanti studi di interior design italiano.

I dettagli realizzati tutti in cuoio dei maestri umbri, i vetri rigorosamente di Murano, i tessuti scelti toscani, i bagni in marmo di Carrara, i legni arrivati direttamente dal Trentino, mentre la parte tecnologica è stata affidata ad aziende dell’Emilia-Romagna e della Lombardia.

Non manca la buona cucina. L’offerta pensata punta a valorizzare i grandi chef italiani e i prodotti tipici locali.

Il primo menù è stato firmato da Carlo Cracco. Sarà servito durante la tratta inaugurale Roma-Civitavecchia. Tra i piatti scelti: le sfogliatine al pomodoro, le tartine con paté di olive e coppa piacentina, il biscotto “Bastoncino” al Parmigiano, il vitello tonnato con polvere di capperi, le mini cassatine, le tartellette di frutta con crema alla vaniglia e ai frutti di bosco al cioccolato. Non ci resta che salire tutti a bordo!

(foto Getty Images)