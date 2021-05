E ora le compagnie aeree pesano i passeggeri!

Svolta della Faa-Federal aviation administration: l’Autorità del volo Usa farà imbarcare solo chi rientrerà in determinati parametri di peso. Sarà una persona a rappresentare il campione di riferimento, che consentirà agli operatori di valutare l’idoneità di tutti i passeggeri.

La misura garantirà ai vettori cifre sul peso medio di chi viaggia, dato che i numeri disponibili non riflettono i tassi di obesità negli Stati Uniti. In alternativa alla bilancia, chi si imbarca potrebbe compilare in forma anonima un questionario: al numero indicato verrebbero aggiunti 4,5 kg di collo a mano.

Esiste la possibilità di rifiutarsi all’operazione della pesa: se così fosse, il prossimo verrebbe scelto casualmente. Le compagnie aumenteranno il risultato del 12%: un maschio adulto, munito di bagaglio, non dovrà superare i 90 kg in estate e i 92 in inverno. Per una donna, i parametri sono: 81 e 83 kg.