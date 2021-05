Adotta un Gargoyle e salva Notre-Dame!

Adottare un Gargoyle è l'idea lanciata da Friends of Notre-Dame de Paris, che si impegna a raccogliere fondi per la ricostruzione della cattedrale parigina gravemente danneggiata da un incendio nell'aprile 2019.

All'indomani del disastro il presidente francese Macron promise un restauro ultimato entro il 2024, prima delle Olimpiadi di Parigi. Termine temporale difficile da mantenere: in questi anni si è proceduto alla messa in sicurezza, mentre il restauro non è ancora iniziato. Per riportare Notre-Dame ai fasti pre-incendio ci vorranno almeno 15 anni.

Ecco allora che, per continuare la raccolta dei fondi, il gruppo ha lanciato il portale di crowdfunding RestoreNotreDame.org. Il sito reca le immagini di tutte le parti architettoniche, le opere d'arte e le statue della cattedrale che necessitano di essere ripristinate: compresi i Gargoyle. Gli utenti possono sfogliare le immagini e i nomi delle leggendarie figure di pietra, e scegliere direttamente a quale destinare il proprio contributo. Un modo per «adottare» metaforicamente i vari Vassago, Gemory, Phenex e Stryge, nella speranza di poterli rivedere presto in tutto il loro fascino. ​

(Foto Getty Images)