Voglia di vacanze: l'Italia si aggiudica 416 bandiere blu!

Sul ponte sventola bandiera blu. No, la canzone di Battiato diceva un’altra cosa, ma come ogni anno la ONG internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato per il 35° anno le celebri bandiere blu, simbolo con cui vengono premiate le spiagge con acque di qualità eccellente, efficienza nella depurazione delle acque reflue, nella gestione dei rifiuti e nel traffico, sicurezza e servizi funzionali sulla sabbia, le strutture alberghiere, i servizi d’utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche, la segnaletica aggiornata e l’educazione ambientale.

L’elenco dei criteri conta ben 32 punti differenti. Sono ben 416 le bandiere blu spedite in Italia, 9 in più rispetto al 2020, circa il 10% dei riconoscimenti totali.

Le new entry sono 15, mentre sono 9 le località che non hanno ottenuto una conferma: i nomi nuovi sono Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro in Abruzzo; Diamante e Santa Maria del Cedro in Calabria, la campana Camerota e i laziali Fondi e Minturno: Altidona nella Marche, Aglientu in Sardegna, Roccalumera e Modica in Sicilia e tre località pugliesi: Bisceglie, Monopoli e Nardò.

Premiati anche 81 porti turistici (6 più dell’anno scorso) mentre le località lacustri scendono a 16, due in meno dell’anno scorso.

E tra le regioni chi vince? La Liguria, con 32 bandiere, poi Campania (19), Toscana e Puglia (17), Marche (16), Calabria (15), Sardegna (14), Abruzzo (13), Lazio (11). Il Trentino Alto Adige e la Sicilia ottengono 10 bandiere blu, 9 il Veneto, 7 l’Emilia Romagna, 5 la Basilicata, 2 Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Chiudono la classifica Molise e Lombardia, con una bandiera ognuna.

