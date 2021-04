La crociera adesso è a sorpresa

L’idea è di una compagnia statunitense (la Uniworld) specializzata in crociere fluviali di lusso in tutto il mondo. Si tratta della prima “crociera misteriosa” mai organizzata dal gruppo.

Tappe, porti d’imbarco e di sbarco, le esperienze organizzate a terra e a bordo e perfino molti aspetti del servizio, che sarà curato nei minimi dettagli, rimarranno blindati fino all’ultimo minuto.

Si parte il prossimo 12 giugno, senza conoscere da quale porto fluviale europeo, e si navigherà in un lungo itinerario continentale, per ben dieci giorni. Di fronte alle perplessità dei clienti sugli oggetti da mettere in valigia, la compagnia assicura che ai partecipanti alla crociera sarà inviata, in tempo utile, una lista precisa degli abiti e degli oggetti da portare.

La compagnia promette escursioni uniche, cibo e bevande gourmet, intrattenimento a bordo e l’entusiasmo di essere fra i primi a imbarcarsi in questi nuovi viaggi, oltre alla suspense di non sapere cosa ci sarà alla prossima tappa.

L’unica cosa da sapere, per ora, è che bisognerà portare il passaporto.

Ogni escursione sarà organizzata ad hoc per i passeggeri, non si tratta di uscite preconfezionate.

(Foto Getty Images)