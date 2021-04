Le Isole Borromee ancora più affascinanti grazie alle passerelle fluttuanti, per passeggiare sull'acqua

Ricordate "Floating Piers", l’opera di Christo del 2016 sulle acque del lago d’Iseo che ebbe un grandissimo successo?

Ecco, qualcosa di simile potrebbe presto vedersi sul Lago Maggiore: sta infatti per concretizzarsi il progetto "Lago Maggiore Light Bridge".

Di cosa si tratta? Sono passerelle galleggianti che dovrebbero collegare le Isole Borromee, o quantomeno le due più importanti delle cinque, ovvero l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori. A finanziarla un consorzio di imprenditori del turismo locale, ovvero albergatori, negozianti e ristoratori, con lo scopo – va da sé – di attirare turisti e visitatori dopo un’annata davvero complicata per via della pandemia.

Un progetto che sarebbe gratuito (non verrebbe chiesto nessun pagamento per l’utilizzo delle passerelle) che ecosostenibile, perché diminuirebbe ovviamente il traffico sui traghetti e delle barche private. Ancora non è stata definita la data in cui si dovrebbe veder concretizzata questa iniziativa.

(foto Getty Images)