I fiori incastonati nel ghiaccio: torna la meravigliosa visione in Alto Adige

Sembrano meravigliose murrine, ma sono fiori intrappolati (per il loro bene!) nel ghiaccio e si trovano in Alto Adige. Anche quest’anno la primavera regala lo spettacolo dei frutteti in fiore e in particolare i meleti si trasformano in suggestive distese di alberi in fiore.

E proprio quei fiori sono gioielli da custodire per gli agricoltori, affinché sia garantito un buon raccolto autunnale. In primavera i contadini sono impegnati nella cura dei loro meli 24 ore su 24 e tra i temuti nemici, c’è l’abbassamento delle temperature: troppo rigide potrebbero diventare fatali per i delicati fiori.

Quando il termometro scende sotto lo zero, infatti, si può verificare il fenomeno delle gelate notturne, con ripercussioni sulla futura qualità del raccolto e sulla resa. In caso di fronti freddi, i contadini ricorrono all’irrigazione anti brina: i meli vengono irrorati dall’alto con un velo d’acqua, che forma attorno ai fiori uno strato di ghiaccio.

Il calore latente di solidificazione protegge i teneri boccioli dal congelamento, consentendo così di salvare il futuro raccolto… e di creare uno spettacolo davvero suggestivo!

