Caffè storici: ecco quali sono i più affascinanti in Europa

Dal Le Procope di Parigi al The Orangery di Londra, passando anche per l'Italia: ci sono alcuni caffè storici in Europa che continuano a far sognare con le loro atmosfere d'altri tempi e le loro storie intrecciate a quelle di intellettuali e membri dell'alta società. Vediamo insieme quali sono quelli da non perdere.

Se ci si trova a Parigi, non può mancare una visita al Le Procope, aperto nel 1686 dal ristoratore di Acitrezza Francesco Procopio dei Coltelli e frequentato nel tempo da illustri personaggi, da Napoleone a Voltaire, da Baudelaire a Rimbaud.

Tra i tavoli del cafè A Brasileira a Lisbona c'è una statua in bronzo che ricorda e omaggia un illustre frequentatore, il grande poeta Fernando Pessoa. A Londra, nei giardini di Kensington Palace, sorge il café The Orangery, voluto dalla regina Anna nel 1704 e celebre per la sua Banoffee Pie.

Meritano una citazione anche l'ottocentesco Café Iruña di San Firmino a Pamplona, amato e frequentato da Hemingway, e il Café Central di Vienna, frequentato da pensatori come Schnitzler, Kafka, Freud e Trotzki.

Anche l'Italia vanta molti caffè storici, da sempre frequentati dai grandi pensatori del tempo: dall'iconico Caffè Pedrocchi di Padova al Gran Caffè Giubbe Rosse di Firenze. Non si possono non citare il celebre Caffè Florian di Venezia che domina la splendida Piazza San Marco e il Gran Caffè Gambrinus di Napoli. A Milano, invece, ci sono il Biffi e il Cafè Bistrot Savini. Mentre a Torino non può mancare una visita al Bicerin e al Caffè Fiorio, entrambi risalenti all'epoca di Cavour.

(Credits photo: Getty)