Le località portafortuna della nostra Italia: 9 città dove esprimere un desiderio

L'Italia è un paese meraviglioso, ricco di luoghi magici tutti da scoprire. Accanto alle bellezze architettoniche, ai giardini in fiore, alla cultura e all'arte inimitabile, ci sono dei posti che portano (almeno si spera) fortuna. Sono credenze scaramantiche che si tramandano di generazione in generazione, che possono essere richiamata attraverso semplici, e spesso simpatici, rituali. Cosa aspettiamo allora, facciamo un tour da nord a sud alla scoperta dei luoghi dove la Dea bendata può venirci in aiuto.

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

Al centro della galleria c'è un mosaico raffigurante un toro, che se toccato porta fortuna. Bisogna farlo in modo particolare, però: toccare con il tallone destro le parti basse dell'animale e compiere contemporaneamente un giro di 360 gradi. Questo rituale va fatto dal 24 al 31 dicembre per essere valido.

Piazza Castello a Torino

Qui di si trova il medaglione in bronzo raffigurante Cristoforo Colombo che regge un mappamondo. Chi vuole invocare la buona sorte, dovrà fregare il mignolo che è messo in bella mostra.

La casa di Giulietta a Verona

Se vogliamo avere fortuna è necessario toccare seno il destro della statua in bronzo di Giulietta, che si trova proprio sotto l'iconico balcone.

Palazzo Zingoli a Treviso

All'interno dei giardino c'è il busto di una donna: sfiorando il suo seno e pensando intensamente al desiderio, che si intende esprimere, questo diventerà realtà.

Pinacoteca Civica della Loggetta Lombardesca a Ravenna

Le una ragazza bacia sulle labbra la statua raffigurante valoroso cavaliere Guidarello Guidarelli convolerà a giuste nozze entro l'anno.

Loggia del Mercato Nuovo a Firenze

La fortuna arriverà se si strofina con una moneta il muso della statua del Porcellino esprimendo un desiderio, poi bisogna baciare la moneta e farla cadere. Se questa cadrà nella griglia sottostante, il desiderio sarà realtà. Attenzione, però, questo rituale va eseguito per non più di tre volte.

Fontana del Bergello a Gubbio

Qui è necessario fare tre volte il giro della fontana alla presenza di un cittadino del paese avere la buona sorte dalla propria.

Fontana di Trevi a Roma

Questa è senz'altro una delle usanze più conosciute al mondo. Chi butta una monetina nella fontana, lanciandola di spalle, tornerà nella Città Eterna. Chi, invece, la lancia 2 volte troverà l'amore. Infine, chi lo fa 3 volte si sposerà proprio a Roma.

Cimitero delle Fontanelle a Napoli

In questo luogo sono sepolte le vittime di varie pandemie che hanno colpito la città: si dice che i resti di queste persone possano fare miracoli. È così che basterà visitare questo luogo - tenendo stretto in mano un corno rosso - per avere fortuna.

(Foto Getty Images)