"Soggiorni illimitati in paradiso": l'offerta da sogno di un resort delle Maldive

Maldive All you can Stay: è la promozione lanciata dall’Anantara Veli, uno splendido resort con bungalow affacciati sulle acque cristalline delle Maldive, a circa 30 chilometri da Malé: l'obiettivo è dare nuovo slancio al turismo di lusso in questo momento di crisi.

L'offerta prevede l'accesso illimitato al resort a cinque stelle per due persone e per tutto il 2021: la coppia può scegliere di soggiornare senza mai lasciare il resort oppure andare via e tornare a proprio piacimento tutte le volte che lo desidera. L'offerta comprende i trasferimenti aeroportuali e la colazione per due persone, oltre all'alloggio in bungalow nella laguna turchese. Durante il soggiorno è possibile utilizzare il centro fitness, la piscina, la Spa (per cui sono previsti importanti sconti sui trattamenti) e partecipare a numerose attività, dallo snorkeling ai corsi di cucina locale.

Il resort è un vero paradiso riservato esclusivamente agli adulti e raggiungibile soltanto in motoscafo. Vanta 67 bungalow che sorgono nella laguna, dispone di sei ristoranti e due bar sulla spiaggia.

Il prezzo dell'offerta per due persone, a cui si può aderire entro il 30 novembre, è di 30mila dollari (ovvero circa 25.330 euro), tasse incluse. Un'occasione davvero imperdibile se si pensa che solitamente un soggiorno di una notte in questo resort può arrivare a costare fino a 500 euro a persona.

