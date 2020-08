Alla scoperta dei vigneti italiani insoliti (elogiati anche da Forbes)

L'Italia conserva un patrimonio inestimabile. Se potessimo conoscere tutte le bellezze che cela saremmo ricchissimi... natura, arte, storia, cultura, buon cibo e buon vino. Ed è proprio su quest'ultimo che oggi vogliamo accendere i riflettori, ma vogliamo farlo in modo particolare. Forse non tutti sanno, infatti, che nel nostro Bel Paese si possono trovare vitigni anche in città. Si chiamo Urban Vineyard e sono conosciuti per la loro particolarità e per l'ottimo vino che producono, tanto da essere elogiati in tutto il mondo, soprattutto da Forbes che ha raccontato qualcosa di più su queste meraviglie urbane.

Le dolci colline dove in genere siamo abituati a vedere filari a perdita d'occhio, si trasformano in un paesaggio urbano dall'anima nobile, un'anima che conserva un vero e proprio tesoro e si fa custode della biodiversità. Stiamo parlando di biotipi rarissimi e rarità antiche che riescono a dare il meglio di sé in un contesto cittadino. Piccole oasi di verde nel cemento che sono di una bellezza senza paragoni.

In un viaggio da Nord a Sud, vediamo dove possiamo trovare questi vitigni urbani, per una pausa dal caos o una gita fuori porta.

A Torino, presso Villa della Regina, possiamo trovare un luogo magico che dà vita a l’unico vino urbano Doc del mondo, il Freisa di Chieri Doc Superiore. Poi a Venezia c'è l’orto-vigneto di San Francesco della Vigna sull’isola di Sant’Elena. Sempre nella Laguna sorge il vitigno di San Francesco della Vigna, che si trova all'interno di un convento. La Vigna di Leonardo, invece, è a Milano ed è un piccolo capolavoro che risale al 1498.

Anche all'interno delle mura di una città meravigliosa come Siena, si nascondono vigneti dal potenziale elevatissimo che danno corpo a vini come il Gorgottesco, il Tenerone, il Salamanna, il Prugnolo gentile, il Rossone e il Mammolo. Anche Palermo ha la sua vigna in città. Più precisamente si trova all'interno dell'Orto Botanico e presenta solo vitigni autoctoni.

(Foto Getty Images)