Vacanze in Italia? Ecco le mete perfette segno per segno

Le vacanze sono arrivate. Ma non per tutti... e se ancora non avete scelto la meta dove trascorrere qualche giorno di relax viene in vostro aiuto l'oroscopo. Già, avete capito bene: ogni segno zodiacale ha una località dedicata per raggiungere il massimo del benessere ed esaudire i sogni accumulati durante l'inverno.

A stilare questa classifica è stata una food influencer appassionata di astrologia, Paola Sucato. Vediamo cosa dice l'oroscopo per le tanto sognate (e meritate) ferie. Ricordiamo che l'Italia è bella tutta e se non avete scelto la Regione che si sposa alla perfezione con il vostro segno zodiacale farete lo stesso un bellissimo viaggio.

Ariete: Alto Adige

Nel periodo estivo chi è nato sotto il segno dell'Ariete sarà energico e determinato. Ecco perché la vacanza perfetta è quella in movimento. In Trentino potete dedicarvi allo sport, alle scalate, alle lunghe passeggiate. Per chi si vuole rilassare un po' di più, la regione conta molti laghi verdi e ghiacciati: qui un tuffo sarà rigenerante.

Toro: Basilicata

Per il toro questa estate la parole d'ordine è relax. E ancora: relax, relax e relax. Avete bisogno di staccare la spina, insomma. La Basilicata fa al caso vostro. Qui paesaggi incontaminati, paesini pieni di storia, mare limpido sapranno esaudire tutti i vostri desideri.

Gemelli: Liguria

L'estate per i gemelli sarà super attiva... cosa c'è di meglio della Liguria che offre scorsi diversissimi tra loro, dove abbandonarsi senza remore? Mare, città d'arte, montagne, buon cibo: questo è quello che vi aspetta.

Cancro: Umbria

La stanchezza sarà la spada di Damocle dei cancro. Ecco perché la meta ideale per loro è un luogo calmo, quasi trascendentale, come l'Umbria.

Leone: Sicilia

Il leone questa estate ha bisogno di emozioni forti, di passione, di azione. La Sicilia racchiude tutto questo in un territorio che dire spettacolare è dire poco. La natura, l'arte e la storia si fondono in un continuum senza fine, pronti a regalarvi tutto quello che volete.

Vergine: Veneto

I nato sotto il segno della vergine sono sempre all'erta, ma questa estate avete bisogno di relax e di qualcuno che vi accompagni in Veneto, magari in Laguna, dove il paesaggio è tranquillo e tutto scorre (come l'acqua) serenamente.

Bilancia: Toscana

I bilancia questa estate saranno un po' stressati, ma pronti a recuperare il benessere perduto. Ecco perché la meta principe sarà la Toscana, una terra meravigliosa dove potete ricaricare le batterie e ripartire di slancio.

Scorpione: Sardegna

Lo scorpione ha voglia di nascondersi: cosa c'è di meglio della Sardegna per farlo? Concedetevi un viaggio nelle località più sperdute di questo paradiso terreste, meglio ancora se in barca a vela.

Sagittario: Puglia

Quest'anno i sagittario saranno pieni di energia. Si lasceranno i problemi della città alle spalle e si godranno la vacanza al 100%. La Puglia è la meta perfetta per tutte le persone che hanno voglia di scoprire e fare nuove conoscenze.

Capricorno: Marche

I capricorno hanno il vantaggio di 3 pianeti favorevoli, ma potrebbero sentire un po' di fatica. È per questo che la vacanza perfetta è rilassante, ma non troppo. Le Marche sono la Regione adatta per perdersi in un paesaggio quieto, ma allo stesso tempo entusiasmarsi visitando cittadine affascinanti e ricche di storia.

Acquario: Valle D'Aosta

I nati sotto il segno dell'acquario sono determinati e reagiscono con forza a ogni provocazione. Hanno una grande capacità di guardare al futuro, ma per le vacanze sarebbe meglio ritrovare se stessi. Per raggiungere questo scopo, la spirituale Valle D'Aosta è perfetta.

Pesci: Calabria

I pesci sono i più fortunati di tutto lo zodiaco, anche se durante l'anno hanno sicuramente dovuto affrontare qualche piccola difficoltà. La Calabria è la meta perfetta per chi vuole godersi una vacanza in piena regola senza dimenticare di dedicare a se stessi un po' di tempo per il relax e la buona cucina.

(Foto Getty Images)